РФ поставила Китаю 100 млн тонн нефти по ветке "Сковородино - Мохэ - Дацин"

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия поставила в Китай 100 миллионов тонн нефти по открытому в 2011 году нефтепроводу, соединяющему Амурскую область и китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает в субботу агентство Синьхуа.

Длина нефтепровода — 1 тысяча километров, он начинается в городе Сковородино Амурской области и заканчивается в Дацине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Нефтепровод был запущен 1 января 2011 года и существенно сократил расходы на поставку, которая ранее осуществлялась по железной дороге, отмечает агентство.

Поставки российской нефти в Китай по отводу от трубопровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) "Сковородино — Мохэ" начались в 2011 году. Соответствующие контракты в 2009 году подписывались "Роснефтью", "Транснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти по этому отводу от ВСТО еще на 15 миллионов тонн в год и довести их на пике до 30 миллионов тонн.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на инспекцию по ввозу-вывозу и карантину провинции Хэйлунцзян сообщало, что на начало 2017 года по этому маршруту было транспортировано почти 95 миллионов тонн нефти, в том числе в 2016 году — 16,5 миллиона.

По данным CNPC, в прошлом году расход нефти в Китае составил около 560 миллионов тонн, при этом на долю импортной нефти приходится 65% потребления.