"Газпром" будет сотрудничать с китайскими компаниями в электроэнергетике

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Газпром", CNPC и China Huaneng Group договорились о сотрудничестве в сфере электроэнергетики на территории КНР, говорится в сообщении российской компании.

"Алексей Миллер и Ван Илинь (глава совета директоров CNPC — ред.) подписали меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром", CNPC и China Huaneng Group по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на территории КНР. В документе зафиксировано намерение сторон изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций", — отмечается в релизе.