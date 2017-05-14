Путин призвал сохранить тенденцию роста в экономических отношениях с Китаем

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном призвал сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между РФ и Китаем.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно и последовательно. Мы рады тому, что благодаря усилиям правительств двух стран — российского правительства и вашего руководства — мы не только преодолели спад в торгово-экономических связях, но и вышли на траекторию роста… Для нас важно сохранить эту тенденцию. Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя встреча будет этому способствовать", — подчеркнул глава государства на переговорах в Доме народных собраний в Пекине.

Путин поздравил китайскую делегацию с открытием в Пекине международного экономического форума "Один пояс — один путь".

"Уверен, что оно (мероприятие – ред.) пройдет успешно, тем более что оно востребованно сегодня. Имею в виду проблемы, которые мы знаем в мировой экономике. Они могут быть решены только путем интеграции и сотрудничества. Именно это лежит в основе инициативы Китая, инициативы председателя КНР, нашего друга господина Си Цзиньпина", — сказал президент РФ.

Ли Кэцян во время приветственной речи заявил, что тоже рад очередной встрече с российским лидером, и выразил надежду, что она придаст новый импульс развитию двусторонних связей. "Китай и Россия всегда поддерживали диалог и сотрудничество. Китайская сторона уделяет особое внимание развитию отношений с РФ", — отметил премьер Госсовета.