На судоверфи в Китае начали строить передаточный док для комплекса "Звезда"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Судоверфь компании BSIC в городе Циндао (Китай) приступила к строительству передаточного дока для создаваемого на Дальнем Востоке России судостроительного комплекса "Звезда"; работы идут по графику и в соответствии с контрактными обязательствами, говорится в сообщении "Роснефти".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе рабочего визита в Китай принял участие в церемонии закладки киля передаточного дока, отмечается в сообщении. Компания BSIC пятью месяцами ранее приступила к резке металла для будущего дока.

Транспортно-передаточный док грузоподъемностью 40 тысяч тонн предназначен для проведения работ по передаче и спуску на воду судов длиной до 300 метров и шириной до 51 метра, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ длиной до 118 метров, шириной до 70 метров, с открытого достроечного стапеля СК "Звезда"." Ранее подобная техника на российских верфях еще не использовались. Конструкция транспортно-передаточного дока является безопорной и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку оффшорных объектов", — говорится в сообщении.

Контракт на строительство и поставку передаточного дока был подписан в июне 2016 года в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. Подписи под документом поставили представили АО "ДВЗ "Звезда", China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) и Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (BSIC).