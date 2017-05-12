Экономист оценил перспективы сотрудничества России и Китая в Арктике

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики развивается с точки зрения масштаба и географии проектов, а китайские инвесторы уже думают о перспективах совместных проектов в Арктике, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер международной консалтинговой компании EY по России Александр Ивлев.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.

Ивлев подчеркнул, что энергетика является одним из важнейших направлений для развития сотрудничества между Россией и Китаем. "Мы уже видим, как ситуация в энергетической отрасли улучшается благодаря активной поддержке обоих государств, а также стабильной структуре нефтегазовой отрасли. Наблюдается рост торгового оборота, числа, масштаба, географии и доходности проектов в этой сфере", — сказал он в преддверии форума.

В частности, напомнил собеседник агентства, в январе 2017 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. "Проблемы, с которыми сталкиваются китайские инвесторы в этой сфере в России, как правило, связаны с техническими моментами, например, вариантами финансирования, переводом прибылей", — рассказал он.

"Что касается сотрудничества в Арктике, то китайцы думают на перспективу и поэтому показывают большую заинтересованность в этом регионе. Не секрет, что Арктика обладает большим ресурсным потенциалом. Кроме того, китайцы хотели бы совместно с Россией развивать потенциал Севморпути, поскольку происходят климатические изменения, и судоходный период этой транспортной артерии может значительно вырасти", — отметил Ивлев.

"Таким образом, у сотрудничества России и Китая в этом направлении большое будущее", — заключил он.