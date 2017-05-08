Товарооборот между Россией и Китаем в апреле вырос на 15 процентов

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам апреля текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 15%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли в апреле составил 6,59 миллиарда долларов против 5,59 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Китайский экспорт в Россию в апреле составил 3,21 миллиарда долларов, а импорт из России — 3,37 миллиарда долларов.

В целом с января по апрель объем двусторонней торговли вырос на 26,2% — до 24,7 миллиарда долларов, при этом китайский экспорт в РФ за четыре месяца вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ — на 30,1%.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 миллиарда долларов.