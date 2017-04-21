В Китае рассказали, чего ждут от участия Путина в форуме Шелкового пути

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Участие президента РФ Владимира Путина в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" придаст новый импульс отношениями Пекина и Москвы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

"Сейчас наш приоритет на будущее — подготовиться к участию (Владимира) Путина в форуме по стратегии "Один пояс — один путь", который, как я полагаю, придаст новый импульс двусторонним отношениям", — сказал Лу Кан.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МИД КНР Ван И посетит Россию для подготовки визита председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что сроки практически согласованы, в ближайшее время их подтвердят.

Отвечая на вопрос, когда глава МИД КНР Ван И может посетить Россию, Лу Кан подчеркнул, что китайское внешнеполитическое ведомство "опубликует информацию как можно скорее".

Ранее первый заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли на встрече с российским лидером сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина в июле приехать Россию.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.