Китай готов вместе с Россией работать над урегулированием в горячих точках

АСТАНА, 21 апр — РИА Новости. Китай готов совместно с Россией способствовать политическому урегулированию в "горячих точках", в том числе в Сирии и КНДР, заявил глава МИД Китая Ван И.

"Именно вчера в ОЗХО китайская сторона вместе с Россией сотрудничали. Мы голосовали за ваш проект. Мы считаем, что ваша позиция и подходы вполне логичны и обоснованны. Вместе с тем, мы также приняли во внимание то, что в СБ ООН в отношении КНДР, запуска ракеты также мы вместе отстаивали позиции мирного урегулирования путём диалога проблем на полуострове", — сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы держали такой твёрдый курс, несмотря на сложные международные ситуации. Мы готовы вместе с российскими партнёрами укреплять стратегическое взаимодействие, прилагать усилия к установлению международной стабильности, урегулировать политическим путём ситуаций в "горячих точках", — отметил Ван И.