Володин отметил эффективность сотрудничества с китайскими законодателями

ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что эффективность российско-китайского сотрудничества по парламентской линии с Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) возрастает.

Как сообщило ранее китайское внешнеполитическое ведомство, председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян во второй половине апреля по приглашению Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко прибудет в Россию, где примет участие в третьем заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП.

"У нас сложились тесные межпарламентские связи с высокой интенсивностью и разнообразием форматов. Стержневым элементом здесь является межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР. Эффективность ее работы год от года возрастает", — сказал Володин в интервью агентству Синьхуа.

По его словам, одним из приоритетов межпарламентской работы в настоящий момент является укрепление парламентского контроля и превращение его в важный антикоррупционный инструмент. При этом Володин отметил, что Россия и Китай сейчас ведут очень продуктивный диалог на всех уровнях.