Галушка рассказал о строительстве моста из Еврейской АО в Китай

ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Строительство железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское (РФ, Еврейская АО) — Тунцзян (КНР) с российской стороны, несмотря на отставание от графика идет ритмично, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как сообщает Минвостокразвития, в пятницу Галушка в ходе рабочей поездки в Еврейскую АО посетил стройку, осмотрел площадки под основания второй и третьей опор моста и пообщался с подрядчиками.

По словам строителей, на сегодня существует отставание от графика на 45 дней, но оно постепенно сокращается. Сейчас полностью готова первая опора моста, ведутся работы по обустройству второй, третьей и четвертой опор.

"Проблемы решены. Стройка идет. Процесс вошел в рабочий ритмичный график. Если есть такие текущие вопросы, мы сегодня их обсудили, они все решаемые, все носят рабочий характер", — сказал Галушка.

Он отметил, что срок сдачи моста в эксплуатацию — июнь 2018 года — сомнений не вызывают, но уже сейчас необходимо решать вопрос организации пункта пропуска.

"Необходимо оборудовать пункт пропуска не только для насыпных грузов, но и для иных грузов. Для того чтобы этот транспортный переход был универсальным, мог работать в обе стороны. Мы видим хорошую перспективу, хороший вклад в развитие экономики Дальнего Востока, Еврейской автономной области", — сказал министр.

По словам Галушки, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина — 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.