Галушка рассказал о строительстве моста из Еврейской АО в Китай

ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Строительство железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское (РФ, Еврейская АО) — Тунцзян (КНР) с российской стороны, несмотря на отставание от графика идет ритмично, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам строителей, на сегодня существует отставание от графика на 45 дней, но оно постепенно сокращается. Сейчас полностью готова первая опора моста, ведутся работы по обустройству второй, третьей и четвертой опор.
"Проблемы решены. Стройка идет. Процесс вошел в рабочий ритмичный график. Если есть такие текущие вопросы, мы сегодня их обсудили, они все решаемые, все носят рабочий характер", — сказал Галушка.
Он отметил, что срок сдачи моста в эксплуатацию — июнь 2018 года — сомнений не вызывают, но уже сейчас необходимо решать вопрос организации пункта пропуска.
По словам Галушки, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.
Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина — 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.