Китай получил около 700 тонн российского мороженого из Приморья за год

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Компании из Приморья в 2016 году поставили в Китай около 700 тонн мороженного, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Миклушевский.

На ввоз практически всей молочной продукции из России в Китай китайской стороной наложен запрет. Единственным молочным продуктом, разрешенным к ввозу в Китай из РФ, остается мороженое.

В сентябре на саммите G20 в Ханчжоу президент РФ Владимир Путин угостил китайского коллегу Си Цзиньпина российским мороженым. Путин не уточнил, какое именно мороженое он подарил, заверив только, что оно вкусное.

"Представители КНР проявляют большую заинтересованность в поставках деликатесной приморской продукции – мороженого. Так, в 2016 году, по информации руководства предприятий, около 700 тонн мороженого было поставлено в КНР. Шанхай, Харбин, Суйфэньхэ", — рассказал губернатор.

По словам Миклушевского, за счет поставок продукции в Китай приморские производители существенно увеличили объемы производства.

"Мороженое, произведенное из российского сырья, по качеству не уступает, а даже превосходит импортную продукцию, но в четыре раза дешевле иностранных аналогов. Во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" в 2015 году мороженое марки "Чарли" и "Париж" получили звание лауреата", — отметил Миклушевский.