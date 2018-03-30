РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Беглые заводские лососи из ферм Норвегии угрожают генофонду русской семги, превосходящей их по вкусовым качествам, считает председатель ФИЦ Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

"Сотни тысяч беглецов с садковых ферм (Норвегии) оказали очень серьезное влияние на благополучие, прежде всего нерестилище диких популяций атлантического лосося в реках России", — сказал Матишов на конгрессе по аквакультуре в США.

Как он пояснил РИА Новости, ежегодно на фермах в Норвегии выращиваются более 1 миллиона тонн особей. Эта одомашненная рыба иногда попадает в естественную среду в результате разрыва сетей садка во время штормов и аварий. При этом вопреки явлению хоминга (алгоритм возврата лососей в реку рождения), они плывут на север России, где могут скрещиваться с семгой, влияя на ее генофонд.

"Можно точно утверждать, что семга из наших холодных вод обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению со своими собратьями, выращенными в садках в более теплой воде даже при почасовом питании", — отметила доктор биологических наук профессор Нонна Журавлева.

Чтобы избежать потерь, на норвежских фермах используют двойные садки, огораживают выход в море на случай штормов. Для товарного выращивания в качестве посадочного материала используют специально полученные стерильные особи, которые не смогут принять участие в дальнейшем воспроизводстве.

По словам Журавлевой, в Норвегии уже изучают вопрос, куда уходит рыба. "Чтобы узнать, сколько конкретно рыб может заходить в реки европейского Севера и в какие, нужны экспедиции, привлечение специалистов-генетиков, электронное мечение выращиваемых рыб", — отметила она.