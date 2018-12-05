Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Применение авианосцев США в Черном море невозможно в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов, в Балтике — затруднительно в связи с тем, что там недостаточно места для их прохода и развертывания, заявили в среду РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002), адмирал Владимир Комоедов и бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.
"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданелы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов ", — сказал Комоедов.
Конвенция Монтре регулирует проход кораблей через проливы Черного моря. Согласно конвенции, авианосцы не могут проходить через эти проливы, за исключением случаев, когда Турция является стороной вооруженного конфликта или видит для себя прямую военную угрозу.