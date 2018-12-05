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Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях

(обновлено: 14:17 05.12.2018)
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© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas GooleyАмериканский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фотоАмериканский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas Gooley

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Применение авианосцев США в Черном море невозможно в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов, в Балтике — затруднительно в связи с тем, что там недостаточно места для их прохода и развертывания, заявили в среду РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002), адмирал Владимир Комоедов и бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.

Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Ранее издание Business Insider сообщало, что глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис придал особую важность тактике российских войск, согласно которой Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам, в частности — в Крыму и Калининграде. Льюис заявил, что США могут действовать в условиях блокирования доступа при помощи авианосцев и сухопутных сил.

"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданелы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов ", — сказал Комоедов.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Валуев выразил солидарность с Комоедовым, подчеркнув, что еще не было таких случаев, когда авианосцы США заходили в Черное море и на Балтику для решения своих задач.

Конвенция Монтре регулирует проход кораблей через проливы Черного моря. Согласно конвенции, авианосцы не могут проходить через эти проливы, за исключением случаев, когда Турция является стороной вооруженного конфликта или видит для себя прямую военную угрозу.

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