В Генштабе сообщили о создании радиолокационного поля у российских границ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Создание сплошного радиолокационного поля у границ РФ завершено, это гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", — сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.