"Вертолеты России" рассказали о создании перспективного боевого вертолета

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 5 дек – РИА Новости. Процесс проектирования и разработки перспективного боевого вертолета может занять от семи лет и более, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"Минобороны было представлено несколько вариантов, ведомство остановилось на одном из них. Следующий шаг – это опытно-конструкторская работа. Процесс проектирования и разработки любого вертолета занимает от семи лет и более", — сказал Богинский.

По его словам, у предприятий холдинга есть наработки, которые позволяют увеличить скорость серийно выпускаемых машин. "Мы эту работу с Минобороны ведем, и, надеюсь, что года через полтора-два мы сможем это продемонстрировать, но опять же, если наш заказчик эту работу с нами будет продолжать", — добавил собеседник агентства.

Ранее Богинский сообщил, что Минобороны России определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. По его словам, всего госзаказчику было предложено порядка десяти концепций перспективного скоростного вертолета.

Контракт на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективного боевого вертолета был заключен между "Вертолетами России" и Минобороны в 2017 году. К тому времени летающая лаборатория скоростной машины на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.