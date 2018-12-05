Антибиотик от пушек НАТО. Как русский комплекс артразведки встревожил Запад

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Минометы, системы залпового огня, зенитные ракеты и тяжелая артиллерия — новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" способен вычислить практически любую огневую позицию противника на расстоянии в десятки километров. При этом местоположение самого комплекса обнаружить очень сложно. В войсках первые образцы ждут уже в 2020-м. Об органах осязания российских контрбатарейщиков — в материале РИА Новости.

Разведка на расстоянии



Одна из сильных сторон "Пенициллина" — комплекс работает на безопасном удалении от противника. Это минимизирует риски для жизни разведчиков, ведущих корректировку огня на передовой. При этом установка, носящая название известного антибиотика, способна функционировать полностью в автоматизированном режиме без участия оператора.

Суть работы пеленгатора в том, что четыре звукоприемника, расположенных на поверхности земли, засекают шумы и кинетическую энергию после выстрела миномета, артиллерийского орудия либо запущенной ракеты. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов, выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Эту информацию локаторы передают головной машине комплекса, где она анализируется и трансформируется в точные координаты.

Далее дело за малым — проинформированные артиллеристы в ответ бьют по позициям противника, подавляя атаку и не дожидаясь второго залпа. Координаты одиночной цели они получают в течение пяти секунд — то есть огневая точка будет обнаружена и идентифицирована практически моментально. Кроме того, "Пенициллин" оснащен автоматическими видео- и тепловизионными камерами, отслеживающими траекторию полета боеприпасов. "Пенициллин" видит артиллерию противника как на ладони в полосе шириной до 25 километров. Причем одной машины хватит, чтобы обслужить целый артдивизион.

Проверенный метод



Первые звукометрические комплексы появились в советской армии еще в 1970-х. Тогда в одесском КБ "Молния" разработали автоматизированный звукометрический комплекс АЗК-5 и его модификацию АЗК-7. "АЗК-5 работал весьма специфично, — сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Он хорошо действовал на равнинной местности, но в горах давал большие погрешности из-за переотражения звука от вершин и ущелий. Поэтому АЗК хоть и стоял на вооружении, но широкого распространения не получил. Сейчас российские конструкторы сумели совместить принципы звуковой локации и видео- и тепловизионного обнаружения в одном комплексе, что дает необходимую точность. "Пенициллин" совмещает в себе достоинства и нивелирует недостатки метода звукового определения координат стреляющей артиллерии".

Возможности АЗК-5 тоже были довольно ограниченны. Так, минометы он засекал на расстоянии до восьми километров, а артиллерийские орудия — до пятнадцати. При этом ширина полосы разведки АЗК-5 — всего десять километров.

У военных есть еще одно средство, с помощью которого они определяют вражеские огневые позиции, — радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Эти устройства вычисляют местоположение средств поражения по траекториям полета артиллерийских снарядов, неуправляемых и управляемых реактивных снарядов и оперативно-тактических баллистических ракет. Здесь показатели гораздо солиднее. Например, РЛС "Зоопарк-1М" с активной фазированной решеткой способен обнаруживать артиллерийские снаряды на расстоянии более двадцати километров, реактивные боеприпасы он видит на дальности 45 километров, а оперативно-тактические ракеты — на рекордной дистанции в 65 километров. "Зоопарк" способен одновременно вести до двенадцати целей, а за минуту отслеживать семьдесят снарядов.

Но у РЛС есть существенный минус — высокое электромагнитное излучение — станцию гораздо проще обнаружить средствами радиотехнического контроля. В отличие от пассивных комплексов артразведки, у которых практически полностью отсутствует излучение, РЛС буквально "сияет" на радарах и рано или поздно будет обнаружена; соответственно, противник всеми средствами постарается ее подавить. Поэтому для каждой установки необходимо хорошее прикрытие и постоянная смена места расположения.

"Такие станции имеют весьма габаритную антенну и должны излучать мощный сигнал радиолокационного диапазона, чтобы по отраженному от боеприпасов лучу определить и рассчитать их траекторию. Комплекс "Пенициллин" ничего не излучает — его позицию вскрыть практически невозможно. При этом точность координат выдает не хуже", — отметил Мураховский.

© Фото : Allocer Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" © Фото : Allocer Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1"

Непризнанные преимущества



Способ определения позиции стреляющей артиллерии с помощью звуковых локаторов известен с начала прошлого века, когда для определения направления налета вражеской авиации или ударов артиллерии использовались установки из нескольких массивных рупоров. Но в армиях западных стран они не прижились.

Военачальники считали эти устройства неэффективными — по их мнению, звукометрические комплексы не давали необходимой точности. Поэтому на Западе это направление не развивалось, и сегодня там в основном применяются радиолокационные станции. Например, американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, определяющая огневые позиции минометов и артиллерийских орудий на дальности до 20 километров. Отметим, что несколько лет назад США передали партию таких радаров Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи.

Именно из-за своей скрытности "Пенициллин" и вызывает беспокойство у западных военных специалистов. Так, издание The National Interest назвало российский комплекс новым "способом уничтожать американскую тяжелую артиллерию". Главная причина опасений — при использовании нового российского комплекса противник до момента нанесения удара не будет даже подозревать, что позиции его артиллерии вскрыты.