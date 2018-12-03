На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 3 дек – РИА Новости. Версию новейшего многоцелевого вертолета Ми-38 для VIP-перевозок представят в 2019 году на авиасалоне МАКС, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Мы фактически закончили все сертификационные испытания этой машины (Ми-38 – ред.). В следующем году на авиашоу МАКС мы представим VIP-версию этого вертолета", — сказал Богинский по завершении демонстрационного тура вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" по странам Юго-Восточной Азии.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию в полном объеме с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные кресла, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для транспортировки грузов.

Области применения вертолетов Ми-38 — перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это — в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

Вертолеты Ми-171А2 и "Ансат" завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. С возможностями обеих машин ознакомились участники авиакосмического салона Airshow China в китайском Чжухае, а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. В ходе демо-тура холдинг получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая на общую сумму более 500 миллионов долларов США.