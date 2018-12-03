В мотострелковых батальонах ЮВО появятся аэромобильные группы

Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России. Архивное фото

Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Десятки аэромобильных групп начнут подготовку во всех батальонах общевойсковых объединений и воинских частях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа в наступившем зимнем периоде обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В первый день нового учебного года командующий войсками ЮВО Александр Дворников определил приоритетные задачи для войск округа: основными принципами подготовки войск должны стать "дальнее огневое поражение" и "маневренность".

В составе ЮВО самая крупная в мире армия ВВС и ПВО. Ввиду этого командующий обозначил новые требования организации межвидового взаимодействия. "Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должно обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения — ударных, транспортно-боевых и транспортных", — процитировал Астафьев слова командующего.

В декабре текущего года аэромобильные подразделения приступят к отработке задач тактического воздушного десанта в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Личный состав сформированных подразделений освоит новые приемы тактических действий, включая огневое поражение условного противника из вертолетов, а также способы высадки на различные рельефы местности.

К практическому применению в ходе ротных тактических учений, подготовленные в войсках ЮВО аэромобильные группы приступят уже в феврале будущего года. Всего в новом учебном году в войсках ЮВО запланировано более 300 двусторонних тактических учений различного уровня.