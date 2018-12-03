ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Он отметил, что по итогам 2018 года весь запланированный комплекс учебно-боевых задач флотом выполнен полностью. ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время маневрах "Восток-2018", в ряде специальных учений, осуществил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток. Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки, а ТОФ второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России", — сказал Воскресенский.
Митинг завершился прохождением личного состава соединения.