Российские и армянские военные провели тренировку по отражению авиаударов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Военнослужащие дежурных смен российской авиационной военной базы и противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку с военнослужащими дежурных смен минобороны Армении по отражению авиационных ударов условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"При проведении тренировки были отработаны вопросы взаимодействия с силами и средствами авиации и войск ПВО Республики Армения по обнаружению, перехвату и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения и оказания помощи, терпящим бедствие учебным воздушным суднам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты дежурной смены оперативно-тактической на истребителях МиГ-29 и армейской авиации на вертолетах Ми-24П и Ми-8МТШ, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели проходили вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил ПВО двух стран на высотах от 50 до шести тысяч метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

Особенность проводимой совместной тренировки сил и средств авиации и ПВО в Закавказье заключается в том, что в полетах с опытными летчиками категории не ниже 2-го класса, по ведению маневренных воздушных боев в составе пар и звеньев в простых и сложных климатических высокогорных условиях принимали участие молодые летчики, выпускники 2018 года.

Всего в совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО двух стран в Закавказье принимали участие более 100 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТШ российской авиационной военной базы Эребуни и фронтовые бомбардировщики Су-25 минобороны Армении.