Российские и армянские военные провели тренировку по отражению авиаударов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Военнослужащие дежурных смен российской авиационной военной базы и противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку с военнослужащими дежурных смен минобороны Армении по отражению авиационных ударов условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что полеты дежурной смены оперативно-тактической на истребителях МиГ-29 и армейской авиации на вертолетах Ми-24П и Ми-8МТШ, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели проходили вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил ПВО двух стран на высотах от 50 до шести тысяч метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.
Всего в совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО двух стран в Закавказье принимали участие более 100 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТШ российской авиационной военной базы Эребуни и фронтовые бомбардировщики Су-25 минобороны Армении.