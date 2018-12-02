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Безопасность

Работа для мужиков. Какие военные профессии самые опасные

(обновлено: 08:02 02.12.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБойцы группы прикрытия инженерного разведывательного дозора во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Горностай в Приморском краеБойцы группы прикрытия инженерного разведывательного дозора во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Горностай в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Воинскую службу не зря называют делом настоящих мужчин, но, конечно, военнослужащие разных видов и родов вооруженных сил рискуют по-разному. Идти в полный рост на вражеские пулеметы — это одно, разносить боевые порядки противника высокоточными ракетами за много километров от линии фронта — все же немного другое. О самых опасных воинских профессиях — в материале РИА Новости.

Без права на ошибку

Сапер, как известно, ошибается лишь однажды. Боевая работа инженерно-саперных подразделений разных видов и родов вооруженных сил — постоянное балансирование на "тонком канате". Мина или растяжка ошибок не прощают. Любое неверное движение — и все. В годы Великой Отечественной саперы несли особенно тяжелые потери. Установка мин на нейтральной полосе, создание проходов в минных заграждениях противника — работать приходилось по ночам, ползком. Буквально не поднимая головы, чтобы не заметили часовые на вражеском переднем крае. Впрочем, в ходе военных действий советские саперы набрались мастерства. Именно они в дни Курской битвы ввели в оборот так называемое "нахальное минирование" — установку мин прямо на пути прорывающихся немецких "Тигров". Делать это надо было максимально быстро, чтобы успеть вовремя скрыться.

Бронебойщики на Курской дуге
© РИА Новости / Н. Боде
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Грудью на танки. Рассекречены подвиги участников Курской битвы
В Афгане саперы столкнулись с новой угрозой — множеством самодельных взрывных устройств, которыми "духи" минировали горные тропы, удобные для посадки вертолетов площадки, стратегически важные перевалы. Советские военнослужащие обезвреживали такие СВУ тысячами, но несли немалые потери. Так, за десять лет войны в инженерно-саперной роте 191-го отдельного мотострелкового полка — одного из самых боевых в 40-й армии — погибли около трех десятков человек. Сегодня российские саперы Международного противоминного центра работают в Сирии. Они обезвреживали смертоносные СВУ в Алеппо, Пальмире, десятках освобожденных от боевиков населенных пунктов поменьше. На вооружении современных саперов передовое оборудование: легкие защитные костюмы, телеуправляемые роботы, беспилотники, новейшие миноискатели и многое другое.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские саперы во время разминирования Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские саперы во время разминирования Пальмиры

Бесшумные охотники

Специфика войсковой разведки — выполнение боевых задач в тылу противника, в отрыве от собственных сил. Никаких подкреплений, никакой эвакуации воздухом "по свистку", никакой радиосвязи с командованием. Если разведгруппу выследят, ее наверняка блокируют и уничтожат.

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Ошибка суперсолдат. Самые крупные провалы подразделений спецназа
Самой сложной задачей, которую многократно приходилось решать армейским разведчикам в годы Великой Отечественной, был захват пленного при ведении позиционных боев. "Языков" выдергивали по ночам прямо из траншей. Но каждой операции предшествовала длительная подготовка. Разведчики часами лежали под колючей проволокой в считаных метрах от противника и смотрели, слушали, запоминали. Когда сменяются часовые, за какое время разводящий обходит все посты, где можно скрытно проникнуть в траншею. Дело осложнялась тем, что немцы регулярно запускали над нейтральной полосой осветительные ракеты и разведотряд могли обнаружить в любую минуту.

© Фото : минобороны РФ / Вячеслав КрасильниковСнайпер Артем Трусов на стрельбище воинской части под Нижним Новгородом
© Фото : минобороны РФ / Вячеслав Красильников
Снайпер Артем Трусов на стрельбище воинской части под Нижним Новгородом

Разведчики — ценный, но хрупкий "инструмент". Если использовать их не по назначению, они несут тяжелые потери. Двадцать первого февраля 2000 года под селом Харсеной Шатойского района Чечни погибли три разведгруппы 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Они шли в авангарде мотострелковой колонны, двигавшейся с севера республики на юг. Тридцать пять разведчиков выполняли роль походного охранения, чтобы выявлять засады на пути следования основных сил.

Афганский боевик c ПЗРК Стингер
© AP Photo / David Stewart Smith
Охота за "Стингером". Как спецназ ГРУ добывал секретный западный ПЗРК
Группа остановилась в селе Харсеной 20 февраля и дожидалась колонну, сильно отставшую из-за снегопада. После многосуточного перехода по горам без спальных мешков в условиях низких температур многие разведчики были обморожены, простужены. Боевики напали на уставших и замерзших бойцов днем 21 февраля и в первую же минуту уничтожили радиостанцию. Разведчиков расстреляли со склонов окружающих гор всего за 15-20 минут боя. Раненых позже добили в упор, выжить удалось лишь двоим. Одна из причин трагедии — неграмотное использование спецназа ГРУ командованием, не сподобившимся обеспечить их необходимым снаряжением и экипировкой.

"Длинная рука" государства

В случае начала полноценной мировой войны главными целями для вероятного противника в первые дни вооруженного противостояния станут силы и объекты российской ядерной триады. И если у подводных ракетных крейсеров еще есть шансы "улизнуть" в открытый океан незамеченными, а у мобильных грунтовых пусковых комплексов — уйти в районы боевого патрулирования, то стратегической авиации придется действовать в гораздо более сложных условиях.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов"

Начнем с того, что основные аэродромы базирования наших Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3 давно известны вероятному противнику и по ним будут бить в первую очередь — как высокоточным оружием в обычном оснащении, так и ядерными боеголовками. К тому же до рубежей пуска крылатых ракет экипажам стратегических ракетоносцев еще предстоит добраться.

Им придется прорываться через боевые порядки тактической авиации неприятеля, которую тот непременно поднимет в воздух на предполагаемых маршрутах следования российских самолетов. Наконец, они станут приоритетной целью для вражеских комплексов ПВО морского и сухопутного базирования. Конечно, сбить Ту-160 достаточно сложно. Этот ракетоносец летает высоко и быстро, а его бортовой комплекс обороны "Байкал" затрудняет наведение и пуск ракет. Но риск для летчиков в случае большой заварушки огромный. В небе спрятаться значительно сложнее, чем под водой или в глухой тайге.

Бойцы переднего края

За годы Афганской войны противник сбил около 330 вертолетов советской армейской авиации. В обеих чеченских компаниях боевикам удалось уничтожить около 50 винтокрылых машин. Несколько вертолетов потеряно российской группировкой вооруженных сил в Сирии. Служба летчиков армейской авиации — дело почетное, но очень опасное. И если на стороне экипажей ударных "вертушек" — скорость, броня и маневренность, то военно-транспортные борта (Ми-8, Ми-17) гораздо более уязвимы для огня с земли.

Военнослужащий ССО ВС РФ
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
Стоять насмерть. Пять русских подразделений, принявших неравный бой
Эти вертолеты высаживают разведчиков в глубине вражеской территории и забирают израненные подразделения прямо из боя, доставляют боеприпасы и подкрепления на отдаленные блокпосты, оказывают огневую поддержку пехоте и патрулируют зону ведения боевых действий, везут домой дембелей и провожают в последний путь их павших боевых товарищей. Вертолетчикам тяжело везде. Летишь высоко — мало кислорода и могут сбить из ПЗРК. Летишь низко — попадешь под огонь крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерии. Садишься, взлетаешь — будь готов попасть под обстрел диверсионно-разведывательной зенитной группы, затаившейся у аэродрома. Но роль вертолетчиков в любом вооруженном конфликте бесценна.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае
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