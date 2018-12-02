Работа для мужиков. Какие военные профессии самые опасные

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Воинскую службу не зря называют делом настоящих мужчин, но, конечно, военнослужащие разных видов и родов вооруженных сил рискуют по-разному. Идти в полный рост на вражеские пулеметы — это одно, разносить боевые порядки противника высокоточными ракетами за много километров от линии фронта — все же немного другое. О самых опасных воинских профессиях — в материале РИА Новости.
Без права на ошибку
Сапер, как известно, ошибается лишь однажды. Боевая работа инженерно-саперных подразделений разных видов и родов вооруженных сил — постоянное балансирование на "тонком канате". Мина или растяжка ошибок не прощают. Любое неверное движение — и все. В годы Великой Отечественной саперы несли особенно тяжелые потери. Установка мин на нейтральной полосе, создание проходов в минных заграждениях противника — работать приходилось по ночам, ползком. Буквально не поднимая головы, чтобы не заметили часовые на вражеском переднем крае. Впрочем, в ходе военных действий советские саперы набрались мастерства. Именно они в дни Курской битвы ввели в оборот так называемое "нахальное минирование" — установку мин прямо на пути прорывающихся немецких "Тигров". Делать это надо было максимально быстро, чтобы успеть вовремя скрыться.
Бесшумные охотники
Специфика войсковой разведки — выполнение боевых задач в тылу противника, в отрыве от собственных сил. Никаких подкреплений, никакой эвакуации воздухом "по свистку", никакой радиосвязи с командованием. Если разведгруппу выследят, ее наверняка блокируют и уничтожат.
Разведчики — ценный, но хрупкий "инструмент". Если использовать их не по назначению, они несут тяжелые потери. Двадцать первого февраля 2000 года под селом Харсеной Шатойского района Чечни погибли три разведгруппы 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Они шли в авангарде мотострелковой колонны, двигавшейся с севера республики на юг. Тридцать пять разведчиков выполняли роль походного охранения, чтобы выявлять засады на пути следования основных сил.
"Длинная рука" государства
В случае начала полноценной мировой войны главными целями для вероятного противника в первые дни вооруженного противостояния станут силы и объекты российской ядерной триады. И если у подводных ракетных крейсеров еще есть шансы "улизнуть" в открытый океан незамеченными, а у мобильных грунтовых пусковых комплексов — уйти в районы боевого патрулирования, то стратегической авиации придется действовать в гораздо более сложных условиях.
Начнем с того, что основные аэродромы базирования наших Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3 давно известны вероятному противнику и по ним будут бить в первую очередь — как высокоточным оружием в обычном оснащении, так и ядерными боеголовками. К тому же до рубежей пуска крылатых ракет экипажам стратегических ракетоносцев еще предстоит добраться.
Им придется прорываться через боевые порядки тактической авиации неприятеля, которую тот непременно поднимет в воздух на предполагаемых маршрутах следования российских самолетов. Наконец, они станут приоритетной целью для вражеских комплексов ПВО морского и сухопутного базирования. Конечно, сбить Ту-160 достаточно сложно. Этот ракетоносец летает высоко и быстро, а его бортовой комплекс обороны "Байкал" затрудняет наведение и пуск ракет. Но риск для летчиков в случае большой заварушки огромный. В небе спрятаться значительно сложнее, чем под водой или в глухой тайге.
Бойцы переднего края
За годы Афганской войны противник сбил около 330 вертолетов советской армейской авиации. В обеих чеченских компаниях боевикам удалось уничтожить около 50 винтокрылых машин. Несколько вертолетов потеряно российской группировкой вооруженных сил в Сирии. Служба летчиков армейской авиации — дело почетное, но очень опасное. И если на стороне экипажей ударных "вертушек" — скорость, броня и маневренность, то военно-транспортные борта (Ми-8, Ми-17) гораздо более уязвимы для огня с земли.