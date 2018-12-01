Завершение операции по переброске Су-24 вертолетом попало на видео

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома "Пушкин" в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26.

На видео показали завершение транспортировки Су-24 и его "посадку" на площадку.

Транспортировка совершалась для того, чтобы подобрать оптимальные скорости для перевозки нестандартных грузов.

Ми-26 — тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, построенный по одновинтовой схеме с рулевым винтом и неубирающимся в полете шасси. Он может перевозить до 20 тонн груза, а его взлетная масса составляет 56 тонн.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любое время суток как в простых, так и в сложных метеоусловиях.