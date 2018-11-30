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Минобороны: НАТО под видом учений концентрирует войска у российских границ

(обновлено: 19:50 30.11.2018)
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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandАмериканский военный корабль Маунт Уитни во время учений Trident Juncture-2018 в Норвегии. Архивное фотоАмериканский военный корабль Маунт Уитни во время учений Trident Juncture-2018 в Норвегии. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. НАТО под видом учений концентрирует войска в приграничных с Россией странах, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", — сказал Фомин журналистам. По его словам, наращивают силы, в том числе, те страны НАТО, которые очень многим обязаны России.

"За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу", — заметил Фомин.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, военное присутствие наращивается от Черного до Балтийского морей. По ее словам, с октября в Балтии и на севере Европы сконцентрированы многочисленные силы и средства, участвующие в серии крупных военных учений альянса, которые дополняют уже развернутые в странах восточного фланга НАТО соединения. Подобные действия стран альянса "объективно ведут к милитаризации региона, генерируют новые риски и повышают градус военно-политического противостояния", добавила Захарова.

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