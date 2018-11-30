Первая РЛС нового поколения "Контейнер" заступит на дежурство 1 декабря

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первая российская радиолокационная станция загоризонтного обнаружения системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство 1 декабря в Мордовии, сообщили в Минобороны РФ.

"01.12.2018 — Заступление на опытно-боевое дежурство первой новейшей радиолокационной станции загоризонтного обнаружения системы предупреждения о ракетном нападении (г. Ковылкино, Республика Мордовия)", — говорится в сообщении.

РЛС ЗГО предназначена для обнаружения и определения координат различных аэродинамических и гиперзвуковых воздушных целей на расстоянии свыше 2,5 тысячи километров. Возможности станции позволяют следить за воздушной обстановкой в зоне ответственности, вскрывать характер действий боевой авиации противника и предупреждать о воздушном нападении.