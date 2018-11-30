Иностранные военные корабли смогут ходить по Севморпути лишь по уведомлению

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.
Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. По итогам 2017 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 10,7 миллиона тонн.