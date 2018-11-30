Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"Если говорить об РСЗО, то в настоящее время ведется работа по увеличению дальности и точности существующих систем, кроме того, мы работаем над увеличением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы. Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке. Министерство обороны нам выдает технические задания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены", — сказал Смирнов.

Он также уточнил, что опыт боевого применения РСЗО на различных театрах военных действий будет учтен при совершенствовании систем. "Этот опыт обязательно учитывается и является стимулом для новых идей и разработок. Сейчас Минобороны обрабатывает данные, полученные в результате боевого применения наших систем в различных регионах. После чего нам будут выданы соответствующие рекомендации для устранения недостатков и совершенствования наших вооружений", — уточнил Смирнов.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что в этом году начнется плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня крупного калибра "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С".

В настоящее время на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят РСЗО калибра 122 миллиметра ("Торнадо-Г" и "Град"), 220 миллиметров ("Ураган"), а также 300 миллиметров ("Смерч").