Крым прикрыт от атак с воздуха со всех направлений, заявил командующий

ДЖАНКОЙ (Крым), 29 ноя – РИА Новости. Крым теперь защищен от атак с воздуха со всех направлений, заявил, принимая на боевое дежурство четвертый дивизион ЗРК С-400, командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

В четверг дивизион встал на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Крым в полном объеме прикрыт от воздействия средств воздушного нападения противника со всех направлений с дальностью до 400 километров", — сказал генерал Севостьянов журналистам.

С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

"Триумф" значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам свою знаменитую предшественницу – ЗРС С-300ПМ и, по оценке специалистов, является сейчас лучшим в мире ЗРК.

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