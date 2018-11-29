В России создадут школу военных священников и институт сестер милосердия

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Школа военных священников и институт сестер милосердия будут работать при Главном храме ВС РФ, строящемся в подмосковной Кубинке, сообщил в четверг РИА Новости руководитель аппарата благотворительного фонда "Воскресение" Владимир Богатырев.

Макет Главного храма вооруженных сил России представлен на 16-й международной архитектурной биеннале на выставке "Современная русская церковная архитектура". Презентация проекта храма проходит в Венеции 29 ноября с участием членов Международного консультативного комитета организаций, в состав которого входят организации ветеранов вооруженных сил и миротворцев 27 стран. В составе делегации на бианнале участвуют представители России, Италии, Франции, Сербии, Словакии и Украины.

"При Главном храме вооруженных сил России создаются школа военных священников и возрождается институт сестер милосердия. Для нас очень важно, чтобы мировое сообщество в условиях военной, политической и социальной мировой напряженности, когда военные и политические провокации стали нормой, а информационная война становится нормой поведения ряда не только политиков, но и государств, было важно, чтобы именно в Европе в рамках международного культурологического события был представлен наш храм как символ народной дипломатии", — сказал Богатырев.

Как он отметил, строящийся Главный храм вооруженных сил России уникален по своей архитектуре, которая символична и связана с датами ключевых сражений Великой Отечественной войны.

"Архитектурная особенность храма заключается в том, что его параметры — от высоты до размера куполов — рассчитаны в привязке к датам Великой Отечественной войны. Каждая точка храма посвящена знаковым сражениям ВОВ, они все будут отражены в храмовом комплексе. При его строительстве будут использоваться артефакты ВОВ, привезенные поисковиками. Также в мемориальном комплексе храма будут размещены мультимедийные фотографии около 33 миллионов бойцов, призванных и воевавших на полях ВОВ", — сказал Богатырев.

О строительстве Главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В торжественной церемонии освещения закладного камня участвовали президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительство собора планируется завершить в 2020 году. Его открытие будет приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Благотворительный фонд "Воскресение" — некоммерческая организация, которая оказывает всестороннюю помощь при строительстве Главного храма вооруженных сил России. Организация собирает пожертвования на его строительство, обеспечение эксплуатации, содержание, благоустройство и развитие его прилегающих территорий.