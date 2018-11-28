Минобороны показало стрельбы С-400 под Астраханью

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры учений зенитчиков Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На видео показана стрельба зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". ЗРК успешно поразили восемь низколетящих целей — ракеты-мишени "Кабан", "Бекас" и "Армавир".

ЗРК С-400 разработки НПО "Алмаз" имени Расплетина предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения: самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других объектов. Система принята на вооружение в апреле 2007 года.