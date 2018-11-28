В Петербурге Медведев осмотрел один из строящихся атомных ледоколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду в Санкт-Петербурге посетил Балтийский завод, где идет строительство атомных ледоколов нового поколения.

Главу правительства сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ОСК Алексей Рахманов. Пояснения давал также гендиректор завода Алексей Кадилов.

Медведев прошел по сборочно-сварочному цеху, на линии которого, в частности, идет обработка металла и его окраска, а также сборка секций корпуса, которые затем отправляются на стапель. В ходе осмотра глава правительства кратко пообщался с рабочими предприятия.

Премьер-министр затем осмотрел головной универсальный атомный ледокол (УАЛ) проекта 22220 "Арктика", стоящий у достроечной набережной Балтийского завода в уже окрашенном виде на стадии швартованных испытаний. Ежедневно на этом судне, где идут пуско-наладочные работы оборудования и отделка помещений, трудятся почти 1,5 тысячи рабочих завода.

Медведев поднялся на борт ледокола и осмотрел его внутренние помещения. В частности, главе кабмина показали реакторный отсек (установки уже загружены на судно, но не заправлены).

Премьер также прошелся по коридорам надстройки, заглянул, в частности, в каюту экспедиции, где будут размещаться полярники и другие ученые. Медведев раскритиковал внутреннюю отделку помещения из шпона, подчеркнув, что "мебелью надо заниматься". Премьеру рассказали, что данный интерьер каюты сделан в Корее. "У нас лучше делают, однозначно", — подчеркнул Медведев.

Перед спуском на причал Медведев с палубы сделал на свой фотоаппарат несколько снимков ледокола.

Балтзавод

В настоящее время на Балтзаводе строится три универсальных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 мегаватт: головной "Арктика" и серийные "Сибирь" и "Урал". При этом ледокол "Сибирь", как и "Арктика", уже спущен на воду и стоит на достроечной набережной. Спуск на воду "Урала", который стоит на стапеле, запланирован на май 2019 года.

Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов.