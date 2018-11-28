МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Замеченный во вторник над Керченским проливом самолет ВМС США мог собирать там информацию для Украины, заявил РИА Новости в среду бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр. В тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

"Возможно, этот самолет-разведчик США собирал информацию для Украины о ситуации в Керченском проливе, если между США и Украиной была такая договоренность. Наверное, он определял, какие радиотехнические средства России работают в этом регионе, что работает из средств ПВО. Это стандартная разведывательная работа США. Но необычность ситуации заключается в том, что их самолет-разведчик появился в районе Керчи впервые после инцидента после 25 ноября, когда были арестованы корабли и суда ВМС Украины ", — сказал Кравченко.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.