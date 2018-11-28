МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Замеченный во вторник над Керченским проливом самолет ВМС США мог собирать там информацию для Украины, заявил РИА Новости в среду бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
"Возможно, этот самолет-разведчик США собирал информацию для Украины о ситуации в Керченском проливе, если между США и Украиной была такая договоренность. Наверное, он определял, какие радиотехнические средства России работают в этом регионе, что работает из средств ПВО. Это стандартная разведывательная работа США. Но необычность ситуации заключается в том, что их самолет-разведчик появился в районе Керчи впервые после инцидента после 25 ноября, когда были арестованы корабли и суда ВМС Украины ", — сказал Кравченко.
22:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LK-848 VP-26), с бортовым номером 168848, производит разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря.
#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/KHWBeun5NR
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.