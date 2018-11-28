Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости. Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК", — сказал он, уточнив, что это произойдет в рамках перевооружения.
Зенитчики Четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Куда именно — не уточняется.
Также личный состав совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировали на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на различных скоростных режимах. Для машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>