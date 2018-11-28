Корабли ТОФ в 2018 году выполнили план по наплаванности почти на 200%

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году почти вдвое перевыполнили план по наплаванности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В завершающемся учебном году надводные боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота почти вдвое превысили общие плановые показатели по наплаванности. По сравнению с 2017 годом этот показатель… составил более 17 тысяч суток", — сказал Воскресенский.

По его словам, таких показателей удалось добиться за счет участия флота в маневрах "Восток-2018", специальных учениях по организации материально-технического обеспечения, а также отработки задач в рамках боевой подготовки и дальних походов отрядов кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2018 году корабли ТОФ 10 раз заходили с деловыми визитами в порты девяти иностранных государств.