Одни из лучших: в National Interest оценили российские огнеметные системы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперт журнала The National Interest Чарли Гао оценил российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ее улучшенную версию "Солнцепек".

Как отмечает автор статьи, эти "смертоносные" ТОС оснащены неуправляемыми реактивными ракетами (НУРС) термобарического и зажигательного действия и предназначены для поражения живой силы, а также легкобронированной и автомобильной техники противника. Важной задачей разработчиков было создать вооружение, способное доставлять зажигательную смесь на большие расстояния, говорится в материале.

Платформа с пусковой установкой на "Буратино" может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает наведение, пишет The National Interest. А шасси от танка Т-72 позволяют ТОС двигаться с той же скоростью, что и бронетанковые соединения, которым необходима защита. Кроме того, такие шасси можно использовать при суровых погодных условиях.

Гао обратил внимание и на высокую скорость и точность НУРС.

"Это ключевое преимущество "Буратино" перед традиционными реактивными системами залпового огня (РСЗО), оснащенными термобарическими или зажигательными ракетами", — отмечается в материале.

Гао пишет, что экипаж ТОС вооружен значительно лучше, чем военные, находящиеся в обычных танках: в распоряжении команды "Буратино" пулемет РПК-74, пять противотанковых гранат РПГ-26, два автомата АКС-74 и обычные гранаты.

Эксперт издания обратил внимание и на модернизированную версию "Буратино" — ТОС "Солнцепек". Эта система может использовать НУРС большего радиуса действия — до шести километров, а также обладает более защищенной пусковой установкой.

По мнению Гао, все эти особенности делают ТОС "Буратино" и "Солнцепек" одними из самых страшных видов оружия на сегодняшний день.