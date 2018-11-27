В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
По словам Воскресенского, на пирсе базы состоялась торжественная встреча российских кораблей. Планируется, что во вторник состоится совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ.
Добавляется, что также в этот день корабли ТОФ посетит чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Позднее руководство отряда нанесет визиты вежливости командующему ВМС Сингапура и мэру города. Визит завершится 2 декабря.