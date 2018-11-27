Завершаются испытания беспилотника, запускаемого в снаряде РСЗО "Смерч"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работа по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", находится в заключительной фазе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в Ростех).

"Работа находится в заключительной фазе", — сказали в "Техмаше", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее генеральный конструктор научно-производственного объединения "Сплав" (разработчик РСЗО, входит в "Техмаш") Николай Макаровец сообщил журналистам, что предприятие разработало беспилотник, запускаемый в снаряде РСЗО "Смерч".

Он тогда добавил, что первый заказчик данной разработки, вероятно, будет зарубежным, поскольку в России уже определены "структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии".

"Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Данные РСЗО предназначены для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

НПО "Сплав" — ведущий в стране производитель реактивных систем залпового огня. Именно здесь были созданы знаменитая система БМ-21 "Град", а также РСЗО "Ураган" и "Смерч", РСЗО для военно-морского флота. К системам разработаны снаряды различного назначения. Продукция НПО "Сплав" поставляется как в ВС РФ, так и за рубеж.