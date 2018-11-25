Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные самолеты Су-25 патрулируют район Керченского пролива из-за действий ВМС Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. После этого Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.

В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", однако российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив.

Кто стоит за провокацией

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией украинских кораблей в Черном море стоят западные хозяева киевского режима.

"Не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев.

"Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий — как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна "Норд", — добавил Аксенов.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев, в августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей как "морской терроризм" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Тем не менее пограничное управление ФСБ по Крыму неоднократно подчеркивало, что проводимые проверки соответствуют международному морскому праву. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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