МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вице-адмирал Игорь Костюков назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба, рассказал РИА Новости источник в военном ведомстве.

Прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни после долгой болезни.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.

Игорь Костюков родился в 1961 году, получил военно-морское образование. После окончания Военно-дипломатической академии служил в ГРУ, занимал пост заместителя начальника ведомства.

Был одним из руководителей военной операции в Сирии.