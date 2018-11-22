Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни, сообщает Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.
Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. В 1977 году с отличием окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов противовоздушной обороны имени маршала авиации Судеца.
Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после смерти его предшественника Игоря Сергуна. Генерал был отмечен государственными наградами, в том числе званием Героя России.
Коробов был женат, у него остались две дочери.