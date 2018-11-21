В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росгвардия приобретет технологичные фургоны для контртеррористических операций, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Речь идет о двух микроавтобусах. Автомобили оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия. Отмечается, что эффект от них не будет летальным.

"Данные автомобили не являются оружием, они предназначены для постановки акустических и иных помех", — пояснил Грибакин.

Как следует из материалов на портале госзакупок, заказ машин обошелся ведомству в 65,2 миллиона рублей.

Для борьбы с террористами

Представитель Росгвардии в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил удивление "лазерным шоу", которое устроили некоторые СМИ по поводу применения фургонов.

Грибакин также объяснил, как будет работать лазер.

"Там звуковой и световой сигнал. Световой сигнал, начиная от тонкого луча, который может быть направлен в помещение, чтобы дезориентировать террористов, ну и широкий луч, который может просто ослеплять", — рассказал он.

Ранее журналисты спрашивали об этой закупке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который переадресовал вопрос в ведомство.