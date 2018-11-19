Минобороны сообщило о начале перевооружения ракетных войск на новые РСЗО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С" начинается в этом году, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.

"С этого года начинается плановое перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО крупного калибра "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы", — сказал генерал в интервью газете "Красная звезда"

По его словам, в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

Матвеевский сообщил, что в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры рода войск в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

В прошлом году Матвеевский сообщал, что перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня крупного калибра "Торнадо-С" завершится до 2020 года.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.