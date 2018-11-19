Хозяин морей
Репортаж с борта нового фрегата «Адмирал Касатонов»
Николай Протопопов

Пахнущие свежей краской борта, деловая суета и рабочий беспорядок на палубе — новейший ударный фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к заводским ходовым испытаниям. Андреевский флаг на корме поднимут только через год, а пока экипаж и инженеры «Северной верфи» будут тщательно следить за работой систем и агрегатов, оценивать характеристики и сверять их с проектной документацией. О том, как живется морякам на новом корабле, — в эксклюзивном репортаже РИА Новости.

Первый серийный

«Касатонов» строился почти десять лет: его заложили в ноябре 2009-го, спустили на воду в декабре 2014-го и еще четыре года достраивали на плаву. Фрегаты проекта 22350 — первые крупные надводные боевые корабли, строящиеся в России после распада СССР. По размерам, водоизмещению и бортовому вооружению они сопоставимы с эсминцами.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
«Адмирал флота Касатонов» на стоянке у причала.
«Адмирал флота Касатонов» на стоянке у причала.
© РИА Новости / Николай Протопопов
Палуба фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Палуба фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
1 / 4
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

Предназначены для борьбы как с надводными, так и подводными целями, могут бить высокоточным ракетным оружием по суше и эффективно противостоять авиации.

Одна из сильных сторон фрегатов этого проекта — малозаметность для радиолокационных средств противника.

Корабли построены с применением стелс-технологий и буквально напичканы хитрой электроникой — эти «невидимки» станут самыми современными и совершенными надводным кораблями ВМФ России в своем классе.

В арсенале «Адмирала Касатонова» 130-миллиметровая артиллерийская установка А-192 «Армат», ракетный комплекс «Калибр» и ЗРК «Полимент-Редут».

Сейчас фрегат пришвартован у стенки судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. На нем завершается подготовка к первому выходу в море. Это уже серийный образец, поэтому испытывать его проще: многое отработано на головном «Адмирале Горшкове».

«Наши офицеры и мичманы бывали в командировках на «Горшкове», чтобы перенять опыт экипажа головного корабля, — рассказывает помощник командира корабля капитан-лейтенант Александр Тибушкин. — Если там выявляют какие-то недостатки, то здесь мы их стараемся оперативно купировать, поэтому программа ходовых испытаний у нас займет гораздо меньше времени. Будут проверяться все системы, скоростные и маневренные характеристики, связь. Совершим переход на Север, чтобы провести артиллерийские и ракетные стрельбы, потому что местные полигоны этого делать не позволяют».

Сейчас на фрегате проверяют главную энергетическую установку и монтируют спуско-подъемное устройство. Сроки завершения всех работ строго определены: уже в начале декабря корабль должен быть готов сняться с якорей и уйти в море.

Экипаж «Касатонова» укомплектован почти на сто процентов. Костяк команды сформирован из офицеров и мичманов Северного флота, к которому приписан корабль. Многие офицеры прибывают из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Матросы на ходовой рубке фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

Что касается матросов, то их в основном «поставляют» военкоматы: на корабле служат по контракту. Требования к новобранцам довольно высокие, однако отсев небольшой: из более чем ста кандидатов «вступительные» тесты и психологическое обследование не прошли всего трое.

Нары, кондиционеры и пельмени

Экипаж заселился на фрегат в марте и уже успел тут обжиться. Интересно, что до завершения ходовых испытаний военные моряки, по сути, гостят на своем корабле: фрегат юридически принадлежит Северной верфи. Полноправными хозяевами они станут только после подписания акта приема-передачи. Подъем Андреевского флага запланирован на осень 2019-го и будет символизировать день рождения корабля.

Все, с кем удалось пообщаться, утверждают, что «Адмирал Касатонов» — действительно принципиально новый корабль с точки зрения не только военных технологий, но и бытового комфорта.

«Корабли советского времени, в первую очередь, предназначались для ведения боя, — вспоминает заместитель командира корабля по работе с личным составом капитан 2 ранга Валентин Завдовьев, который ранее служил на больших противолодочных и десантных кораблях. — А уж быт личного состава играл второстепенную роль. Например, подача воды в море осуществлялась только по графику. Горячая вода в каютах вообще не предусматривалась. Здесь же вода — постоянно, в том числе и горячая. У нас своя современная опреснительная установка, есть даже небольшая сауна. Банный день по нормативам — два раза в неделю, но все моются сколько угодно и когда угодно. Холод-машины на старых кораблях использовались лишь для обеспечения работы оружия и механизмов. Если корабль шел в южных широтах, в каютах и кубриках было очень душно. На «Касатонове» же очень хорошая система кондиционирования».

Офицерская каюта фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Офицерская каюта фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Каюта командира фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Каюта командира фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Кают-компания фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Кают-компания фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
1 / 3
Офицерская каюта фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

Во время стоянки на корабле постоянно проживает большая часть экипажа, за исключением тех, кто перевез семью в Санкт-Петербург и живет в служебных квартирах. 

Круглосуточно несет вахту дежурная смена: корабль нельзя, как машину, поставить на сигнализацию и всем сойти на берег. На период ходовых испытаний экипажу «Касатонова» придется потесниться: вместе с ним в море выйдут более двухсот представителей «Северной верфи».

Гражданских на борту даже больше, чем самих моряков,— специально для них в одном из отсеков фрегата возвели деревянные нары в несколько ярусов. 

Фрегат — на полном самообслуживании. С берега поступают только продукты и топливо. Приготовление пищи, уборка и другие бытовые работы выполняются самостоятельно.

Камбуз оборудован по последнему слову техники. Здесь несколько духовок, электрические плиты и холодильные камеры.

Меню разнообразное: кроме традиционных макарон по-флотски, экипаж кормят супами, жареной рыбой, птицей, тушеным мясом и овощами, различными салатами.

Камбуз фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

Как дома, в кругу семьи, моряки вместе отмечают и большие праздники. В такие дни составляется специальное меню. 

Особенно любимы на «Касатонове» пельмени, которые экипаж лепит вручную. А на Новый год точно не обойтись без салата «оливье».

На борту есть телевидение, из громкоговорителей вещают радиостанции, можно позаниматься спортом в тренажерном зале. Не забывает руководство и о живом общении. Ежедневно подводят итоги работы, личному составу сообщают последние новости. Пользоваться смартфонами или фотоаппаратами на борту строго запрещено. Личные телефоны у моряков, конечно, есть, но только определенных моделей: кнопочные, без фотокамеры и возможности выхода в интернет. Звонить разрешается лишь в свободные от вахты и работы часы, остальное время телефоны хранятся у командиров подразделений.

В сердце фрегата

Корабли проекта 22350 довольно быстроходные: развивают скорость до 30 морских узлов (около 55 километров в час). Движительная установка состоит из двух маршевых шестнадцатицилиндровых дизельных двигателей в носовой части и двух форсажных на корме.

Дизели производства Коломенского завода мощностью по пять тысяч лошадиных сил каждый нареканий у мотористов не вызывают.

Дизельный двигатель фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Дизельный двигатель фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Дизель фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Дизель фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Моторный отсек фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Моторный отсек фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
1 / 3
Дизельный двигатель фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

По словам командира электромеханической боевой части Дмитрия Штерна, эти двигатели успели неплохо себя зарекомендовать на головном фрегате «Адмирал Горшков».

Штерн родом из Североморска, потомственный военный моряк. Его отец уволился со службы в 1992-м и часто водил сына на боевые корабли. «Там меня угощали вкуснейшей кабачковой икрой, этот вкус мне очень запомнился. Сейчас она, конечно, уже не та, — улыбается офицер. — С выбором профессии я определился классе в десятом-одиннадцатом, в середине нулевых окончил военное училище. «Касатонов» — мой третий корабль, до него служил на эсминце «Ушаков» (он же «Бесстрашный») и большом противолодочном корабле «Адмирал Харламов». Мой младший брат тоже пошел по стопам отца — сейчас он командир машинно-котельной группы на крейсере «Адмирал Кузнецов».

Кроме дизелей, на корме есть газотурбинные двигатели. Они используются, когда кораблю надо резко «ускориться» или совершить быстрый маневр. На «Касатонове» установлены двигатели еще украинского производства. Однако, по заверению представителей «Северной верфи», следующие корабли серии будут оснащаться отечественными двигателями, которые по целому ряду параметров превосходят украинские.

Артиллерийская установка А-192 фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Артиллерийская установка А-192 фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» у причала Северной верфи.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» у причала Северной верфи.
© РИА Новости / Николай Протопопов
На палубе фрегата «Адмирал флота Касатонов».
На палубе фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
Фрегат «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
Вид из ходовой рубки фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Вид из ходовой рубки фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов
1 / 5
Артиллерийская установка А-192 фрегата «Адмирал флота Касатонов».
© РИА Новости / Николай Протопопов

Российский ВМФ в течение ближайших нескольких лет получит три корабля проекта 22350: «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». 

Ожидается, что эти фрегаты пополнят боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов.

Кроме того, вместе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» за последний год «Северная верфь» сдала флоту судно тылового обеспечения «Эльбрус» и судно связи «Иван Хурс».

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена