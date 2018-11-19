Круглосуточно несет вахту дежурная смена: корабль нельзя, как машину, поставить на сигнализацию и всем сойти на берег. На период ходовых испытаний экипажу «Касатонова» придется потесниться: вместе с ним в море выйдут более двухсот представителей «Северной верфи».

Гражданских на борту даже больше, чем самих моряков,— специально для них в одном из отсеков фрегата возвели деревянные нары в несколько ярусов.

Фрегат — на полном самообслуживании. С берега поступают только продукты и топливо. Приготовление пищи, уборка и другие бытовые работы выполняются самостоятельно.

Камбуз оборудован по последнему слову техники. Здесь несколько духовок, электрические плиты и холодильные камеры.