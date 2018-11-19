Пахнущие свежей краской борта, деловая суета и рабочий беспорядок на палубе — новейший ударный фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к заводским ходовым испытаниям. Андреевский флаг на корме поднимут только через год, а пока экипаж и инженеры «Северной верфи» будут тщательно следить за работой систем и агрегатов, оценивать характеристики и сверять их с проектной документацией. О том, как живется морякам на новом корабле, — в эксклюзивном репортаже РИА Новости.
«Касатонов» строился почти десять лет: его заложили в ноябре 2009-го, спустили на воду в декабре 2014-го и еще четыре года достраивали на плаву. Фрегаты проекта 22350 — первые крупные надводные боевые корабли, строящиеся в России после распада СССР. По размерам, водоизмещению и бортовому вооружению они сопоставимы с эсминцами.
Предназначены для борьбы как с надводными, так и подводными целями, могут бить высокоточным ракетным оружием по суше и эффективно противостоять авиации.
Одна из сильных сторон фрегатов этого проекта — малозаметность для радиолокационных средств противника.
Корабли построены с применением стелс-технологий и буквально напичканы хитрой электроникой — эти «невидимки» станут самыми современными и совершенными надводным кораблями ВМФ России в своем классе.
В арсенале «Адмирала Касатонова» 130-миллиметровая артиллерийская установка А-192 «Армат», ракетный комплекс «Калибр» и ЗРК «Полимент-Редут».
Сейчас фрегат пришвартован у стенки судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. На нем завершается подготовка к первому выходу в море. Это уже серийный образец, поэтому испытывать его проще: многое отработано на головном «Адмирале Горшкове».
«Наши офицеры и мичманы бывали в командировках на «Горшкове», чтобы перенять опыт экипажа головного корабля, — рассказывает помощник командира корабля капитан-лейтенант Александр Тибушкин. — Если там выявляют какие-то недостатки, то здесь мы их стараемся оперативно купировать, поэтому программа ходовых испытаний у нас займет гораздо меньше времени. Будут проверяться все системы, скоростные и маневренные характеристики, связь. Совершим переход на Север, чтобы провести артиллерийские и ракетные стрельбы, потому что местные полигоны этого делать не позволяют».
Сейчас на фрегате проверяют главную энергетическую установку и монтируют спуско-подъемное устройство. Сроки завершения всех работ строго определены: уже в начале декабря корабль должен быть готов сняться с якорей и уйти в море.
Экипаж «Касатонова» укомплектован почти на сто процентов. Костяк команды сформирован из офицеров и мичманов Северного флота, к которому приписан корабль. Многие офицеры прибывают из Калининграда и Санкт-Петербурга.
Что касается матросов, то их в основном «поставляют» военкоматы: на корабле служат по контракту. Требования к новобранцам довольно высокие, однако отсев небольшой: из более чем ста кандидатов «вступительные» тесты и психологическое обследование не прошли всего трое.
Экипаж заселился на фрегат в марте и уже успел тут обжиться. Интересно, что до завершения ходовых испытаний военные моряки, по сути, гостят на своем корабле: фрегат юридически принадлежит Северной верфи. Полноправными хозяевами они станут только после подписания акта приема-передачи. Подъем Андреевского флага запланирован на осень 2019-го и будет символизировать день рождения корабля.
Все, с кем удалось пообщаться, утверждают, что «Адмирал Касатонов» — действительно принципиально новый корабль с точки зрения не только военных технологий, но и бытового комфорта.
«Корабли советского времени, в первую очередь, предназначались для ведения боя, — вспоминает заместитель командира корабля по работе с личным составом капитан 2 ранга Валентин Завдовьев, который ранее служил на больших противолодочных и десантных кораблях. — А уж быт личного состава играл второстепенную роль. Например, подача воды в море осуществлялась только по графику. Горячая вода в каютах вообще не предусматривалась. Здесь же вода — постоянно, в том числе и горячая. У нас своя современная опреснительная установка, есть даже небольшая сауна. Банный день по нормативам — два раза в неделю, но все моются сколько угодно и когда угодно. Холод-машины на старых кораблях использовались лишь для обеспечения работы оружия и механизмов. Если корабль шел в южных широтах, в каютах и кубриках было очень душно. На «Касатонове» же очень хорошая система кондиционирования».
Во время стоянки на корабле постоянно проживает большая часть экипажа, за исключением тех, кто перевез семью в Санкт-Петербург и живет в служебных квартирах.
Круглосуточно несет вахту дежурная смена: корабль нельзя, как машину, поставить на сигнализацию и всем сойти на берег. На период ходовых испытаний экипажу «Касатонова» придется потесниться: вместе с ним в море выйдут более двухсот представителей «Северной верфи».
Гражданских на борту даже больше, чем самих моряков,— специально для них в одном из отсеков фрегата возвели деревянные нары в несколько ярусов.
Фрегат — на полном самообслуживании. С берега поступают только продукты и топливо. Приготовление пищи, уборка и другие бытовые работы выполняются самостоятельно.
Камбуз оборудован по последнему слову техники. Здесь несколько духовок, электрические плиты и холодильные камеры.
Меню разнообразное: кроме традиционных макарон по-флотски, экипаж кормят супами, жареной рыбой, птицей, тушеным мясом и овощами, различными салатами.
Как дома, в кругу семьи, моряки вместе отмечают и большие праздники. В такие дни составляется специальное меню.
Особенно любимы на «Касатонове» пельмени, которые экипаж лепит вручную. А на Новый год точно не обойтись без салата «оливье».
На борту есть телевидение, из громкоговорителей вещают радиостанции, можно позаниматься спортом в тренажерном зале. Не забывает руководство и о живом общении. Ежедневно подводят итоги работы, личному составу сообщают последние новости. Пользоваться смартфонами или фотоаппаратами на борту строго запрещено. Личные телефоны у моряков, конечно, есть, но только определенных моделей: кнопочные, без фотокамеры и возможности выхода в интернет. Звонить разрешается лишь в свободные от вахты и работы часы, остальное время телефоны хранятся у командиров подразделений.
Корабли проекта 22350 довольно быстроходные: развивают скорость до 30 морских узлов (около 55 километров в час). Движительная установка состоит из двух маршевых шестнадцатицилиндровых дизельных двигателей в носовой части и двух форсажных на корме.
Дизели производства Коломенского завода мощностью по пять тысяч лошадиных сил каждый нареканий у мотористов не вызывают.
По словам командира электромеханической боевой части Дмитрия Штерна, эти двигатели успели неплохо себя зарекомендовать на головном фрегате «Адмирал Горшков».
Штерн родом из Североморска, потомственный военный моряк. Его отец уволился со службы в 1992-м и часто водил сына на боевые корабли. «Там меня угощали вкуснейшей кабачковой икрой, этот вкус мне очень запомнился. Сейчас она, конечно, уже не та, — улыбается офицер. — С выбором профессии я определился классе в десятом-одиннадцатом, в середине нулевых окончил военное училище. «Касатонов» — мой третий корабль, до него служил на эсминце «Ушаков» (он же «Бесстрашный») и большом противолодочном корабле «Адмирал Харламов». Мой младший брат тоже пошел по стопам отца — сейчас он командир машинно-котельной группы на крейсере «Адмирал Кузнецов».
Кроме дизелей, на корме есть газотурбинные двигатели. Они используются, когда кораблю надо резко «ускориться» или совершить быстрый маневр. На «Касатонове» установлены двигатели еще украинского производства. Однако, по заверению представителей «Северной верфи», следующие корабли серии будут оснащаться отечественными двигателями, которые по целому ряду параметров превосходят украинские.
Российский ВМФ в течение ближайших нескольких лет получит три корабля проекта 22350: «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».
Ожидается, что эти фрегаты пополнят боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов.
Кроме того, вместе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» за последний год «Северная верфь» сдала флоту судно тылового обеспечения «Эльбрус» и судно связи «Иван Хурс».
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