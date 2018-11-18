Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Бруней

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в брунейский порт Муара, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"После церемонии торжественной встречи командование отряда кораблей нанесет визит вежливости администрации городского порта.

"Сегодня же на борту крейсера "Варяг" пройдет рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда в период стоянки", — сказал Воскресенский.

Запланированы товарищеские матчи по футболу и волейболу между моряками двух стран и культурная программа для экипажей российских кораблей.

Планируется, что визит в Бруней завершится 23 ноября.