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Город стоит, а в нем — никого. Почему СССР отказался от нейтронной бомбы

(обновлено: 08:03 17.11.2018)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрывЯдерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. К концу 1970-х СССР и США разработали целый комплекс мер для прикрытия солдат и боевой техники от ядерного взрыва. Обе стороны искали оружие, способное гарантированно уничтожать личный состав, невзирая на средства защиты. Ровно сорок лет назад, 17 ноября 1978-го, Советский Союз объявил об успешном испытании нейтронной бомбы — тактического ядерного боеприпаса нового типа. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.

Сохранить инфраструктуру

Копия водородной бомбы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Разработкой советской нейтронной бомбы по заданию Минобороны занимались ученые-атомщики Всесоюзного института экспериментальной физики в Арзамасе-16. На создание экспериментального боеприпаса ушло меньше года. Конструктивно он представлял собой обычный ядерный заряд малой мощности, к которому добавили блок, содержащий изотоп бериллия — источник быстрых нейтронов. При подрыве такого устройства сначала детонирует основной ядерный заряд, энергия которого уходит на запуск термоядерной реакции. Конструкция заряда такова, что до 80 процентов энергии взрыва приходится на поток быстрых нейтронов, и только 20 процентов забирают остальные поражающие факторы.

Предполагалось, что эта особенность превратит нейтронную бомбу в эффективное оружие для уничтожения живой силы противника в бронетехнике и укрытиях. Мощный поток быстрых нейтронов слабее задерживается обычной металлической броней и свободнее проникает сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-излучение. Это свойство оружия привлекало военных тем, что позволяло сохранить инфраструктуру крупных городов, которая неминуемо бы пострадала при взрыве "классического" ядерного боеприпаса. Считалось, что уцелеют и вооружения противника, значит, их можно будет изучить или использовать.

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© РИА Новости
Семипалатинский испытательный полигон – 468 ядерных взрывов. Архив

Испытания показали, что нейтронный боеприпас не так эффективен, как ожидали. Килотонная бомба полностью разрушала строения в радиусе километра от точки взрыва, а из-за облучения быстрыми нейтронами металлические конструкции зданий и броня боевой техники превращались в источники наведенной радиоактивности, причем достаточно долгосрочной. Это ставило крест на планах использовать имущество противника. Кроме того, из-за сильного рассеивания нейтронов в атмосфере дальность поражения излучением была невелика в сравнении с дальностью поражения незащищенных целей ударной волной от взрыва обычного ядерного заряда той же мощности.

Космический перехват

Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949
© Фото : UIG Art and History
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Вторая основная цель разработки нейтронного оружия — его применение в качестве одного из элементов противоракетной обороны. Ядерные боеприпасы ракет-перехватчиков в верхних слоях атмосферы и космосе для перехвата МБР противника не очень приспособлены. На больших высотах ударная волна из-за разреженности воздуха слабая, в космическом пространстве ее просто нет, а радиоактивное излучение не оказывает особого воздействия из-за быстрого поглощения корпусом ракеты. Единственное, что способно поразить МБР, — электромагнитный импульс.

В безатмосферном пространстве ничто не препятствует потоку нейтронов распространяться так далеко, насколько это физически возможно. Использование новых зарядов увеличивало радиус поражения боевой части противоракеты. При ее детонации поток нейтронов пронизывал неприятельскую боеголовку, вызывая в делящемся веществе цепную реакцию, уничтожающую боеприпас.

Радиолокационная станции системы противоракетной обороны Дон-2Н в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самый мощный из когда-либо испытанных нейтронный заряд — пятимегатонная боевая часть W-71 американской ракеты-перехватчика LIM-49A "Спартан". В процессе ее испытаний выявилось еще одно достоинство боеприпасов нового типа: мощная вспышка мягкого рентгеновского излучения также была эффективна против ядерного оружия противника. Попадая на неприятельскую боеголовку, рентгеновские лучи мгновенно разогревали материал корпуса до испарения, что приводило к взрыву и полному разрушению боеголовки. Для увеличения выхода рентгеновского излучения внутреннюю оболочку боеголовки изготавливали из золота.

Ограниченный тираж

Впрочем, чудо-оружием нейтронная бомба так и не стала. И СССР, и США довольно быстро разработали средства противодействия ее поражающим факторам. Были созданы новые типы брони, способные защитить технику и экипаж от потока нейтронов. Для этого в броню добавляли листы с высоким содержанием бора, хорошо поглощающего нейтроны. Позже броню стали делать многослойной, с элементами из обедненного урана. Кроме того, ее состав и сегодня подбирается так, чтобы она не содержала химических элементов, дающих под действием нейтронного облучения сильную наведенную радиоактивность.

© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкПредупреждающий знак о радиоактивности
© РИА Новости / Иван Руднев
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Предупреждающий знак о радиоактивности

В итоге нейтронных боеприпасов создали сравнительно немного. Массовый выпуск продолжался примерно до середины 1980-х. Известно, что небольшим арсеналом этого оружия сегодня располагают США. Технологиями и техническими возможностями для производства нейтронных боеприпасов владеют также Россия, Франция и, возможно, Китай. Однако информация о наличии готовых боеголовок в армиях этих стран в открытых источниках отсутствует.

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