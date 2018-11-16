В ВДВ появятся три новых подразделения

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе.
В присутствии более 90 представителей военных атташатов 67 государств Вязников рассказал об истории и развитии этого рода войск.
"Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства", — отметил он.
По словам Вязникова, "для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС".
"В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны", — сказал Вязников. Он добавил, что эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.
Войска нового типа
Он рассказал, что в ходе маневров "Восток-2018" прошел эксперимент по использованию мобильных подразделений нового типа.
Военные определили оптимальную организационно-штатную структуру соединений нового типа и уточнили характер решаемых задач.