В ВДВ появятся три новых подразделения

Воздушно-десантные войска на аэродроме во время тактических учений. Архивное фото

Воздушно-десантные войска на аэродроме во время тактических учений. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе.

В присутствии более 90 представителей военных атташатов 67 государств Вязников рассказал об истории и развитии этого рода войск.

"Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства", — отметил он.

По словам Вязникова, "для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС".

"В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны", — сказал Вязников. Он добавил, что эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.

Войска нового типа

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил, что там работают над созданием формирований с новыми методами и способами использования войск.

Он рассказал, что в ходе маневров "Восток-2018" прошел эксперимент по использованию мобильных подразделений нового типа.

Военные определили оптимальную организационно-штатную структуру соединений нового типа и уточнили характер решаемых задач.