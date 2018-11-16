Опубликовано видео пусков ракето-торпед с "Петра Великого"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракето-торпед комплекса "Водопад" экипажем тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Отмечается, что стрельбы флагмана Северного флота проходили в рамках противолодочных учений в Баренцевом море. Роль условного противника выполняла российская атомная субмарина.

На первом этапе учений экипажи отрабатывали задачи по обнаружению кораблей и слежению за ними. Также производилось условное применение комплексов вооружения.

Противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад" (по классификации НАТО SS-N-16 Stallion) способен поражать подлодки противника на расстоянии до 50 километров. При запуске с корабля снаряд падает в воду, после чего взлетает в воздух. При приближении к цели беголовка УМГТ-1 снова оказывается в воде.