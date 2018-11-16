МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Средства, которые будут выделены для создания космических сил США, в первую очередь, будут потрачены на организационно-штатную структуру и обеспечение синергии предприятий "оборонки" в области разработки и производства орбитальных боевых систем, считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее газета Hill со ссылкой на заместителя министра обороны США Патрика Шэнахана сообщила, что создание космических сил может стоить США от 5 до 10 миллиардов долларов. В сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученную в его распоряжение докладную записку министра ВВС США Хизер Уилсон сообщило, что создание космических сил может обойтись США почти в 13 миллиардов долларов в первые пять лет.

"Данные средства, в первую очередь, будут потрачены на организационно-штатные мероприятия. Им (США) важно сейчас создать новый вид вооруженных сил в соответствии с директивой Трампа для подготовки и развертывания в ближайшее время боевых космических систем, в том числе ударного назначения", — сказал Коротченко.

Он добавил, что для обеспечения синергии предприятий военно-промышленного комплекса в области создания космических боевых систем нужна новая организационно-штатная структура, а также идеология систем боевого управления.

Прогнозируя сроки начала полноценной работы новой структуры, эксперт предположил, что первоочередные мероприятия будут завершены в течение года, а дальнейшая отработка и тестирование эффективности построенной модели будет зависеть от разных факторов, в частности от возможностей военно-промышленного комплекса США по созданию новых космических систем оружия.

Президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.