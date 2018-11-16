Песков назвал действия России в Азовском море законными

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проверочные действия российских пограничников в отношении украинских судов в Азовском море, следующих в порты Мариуполя и Бердянска, проводятся в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия — они допустимы. Вы знаете, об этом вчера в ходе общения с прессой говорил президент Путин, об этой теме", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, "санкционированы" ли Кремлем "задержания" российскими пограничниками украинских судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска.