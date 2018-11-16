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Нагадили и сломали забор. Как вели себя военные НАТО на учениях в Норвегии

(обновлено: 08:39 16.11.2018)
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© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. AndrewsМорские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в ИсландииМорские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. Andrews

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Шестьдесят пять кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц техники, 50 тысяч военных… и множество ЧП, инцидентов и нелепых случайностей — на этой неделе руководство блока НАТО подвело итоги полевой фазы маневров Trident Juncture 2018, отгремевших в Норвегии. Крупнейшие за последние полтора десятилетия учения альянса официально признаны успешными, но на самом деле не обошлись без просчетов.

Дорожные войны

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
Россия и НАТО обсудили необходимость снижения военной напряженности
Этой осенью альянс, похоже, решил побить все рекорды по числу аварий и ДТП. В процессе подготовки и проведения полевой фазы маневров с августа и вплоть до 7 ноября НАТО и Вооруженные силы Норвегии получили 412 сообщений о происшествиях, нанесших урон окружающей среде и инфраструктуре страны, а также 51 жалобу от местного населения. В частности, произошло 30 ДТП с военной и гражданской техникой.

Так, 23 октября колонна американских военных грузовиков собралась в "гармошку" на границе между коммунами Тюдал и Рерус. Водители автомобилей не смогли выдержать дистанцию при движении в колонне по обледеневшей трассе, и три машины сцепились "паровозиком". Еще четыре, пытаясь избежать столкновения, вылетели в кювет и перевернулись. Четверо военнослужащих США получили серьезные травмы, их пришлось эвакуировать санитарным вертолетом. Движение по трассе перекрыли на несколько часов.

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieДатский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии

Но тогда все только начиналось. В тот же день через несколько часов армейский внедорожник протаранил пассажирский автобус в деревне Гломос. К счастью, жертв не было, но водитель автобуса травмирован.

Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
На учениях НАТО в Норвегии пострадали четверо военных
Очередные потери в "дорожной войне" с натовской техникой норвежский общественный транспорт понес 3 ноября. Три шведских броневика Pansarterrangbil 360 вылетели на обочину недалеко от водопада Истерфоссен в губернии Хедмарк из-за того, что водитель головного автомобиля не справился с управлением и зацепил гражданский автобус на встречной полосе. Четверо военнослужащих госпитализированы с травмами. Автобус серьезно поврежден, но внутри никто не пострадал.

И все же без жертв не обошлось. Вечером 9 ноября на трассе в коммуне Хультолен погиб обер-штатс-ефрейтор 5-й роты 232-го батальона горных стрелков бундесвера. По данным норвежских СМИ, легковой автомобиль в темноте сбил военнослужащего, когда тот перебегал дорогу.

Морской бой

Флаги стран НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Россия приняла приглашение наблюдать за учениями НАТО в Норвегии
Помимо всевозможных ДТП и аварий, учения Trident Juncture 2018 запомнятся многочисленными поломками и неисправностями боевой техники. Семнадцатого октября французский многоцелевой вертолет NH90 TTH потерпел крушение при взлете с вертолетоносца "Дисмюд" в 130 километрах от города Дюнкерк. Корабль следовал в Норвегию, но был вынужден задержаться. Подробности не разглашаются, известно лишь, что NH90 TTH совершил жесткую посадку. Экипаж выбрался из поврежденной машины невредимым, однако четверо моряков на палубе получили травмы. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Неделей позже, 24 октября, в переплет попали уже американцы. Десантный корабль-док Gunston Hall ВМС США не сумел обойти штормовой фронт в Норвежском море. Из-за сильной качки и мощных ударов волн в трюме с крепежей сорвался 140-тонный десантный катер LCU 1610. Его бросало из стороны в сторону, в результате трюмное оборудование и элементы конструкции корабля серьезно повреждены. Десятки членов экипажа и морских пехотинцев травмированы. Устранить неисправности на месте не представлялось возможным, и Gunston Hall отправили в Рейкьявик в сопровождении другого корабля. Морской "десантник" выбыл из учений за день до их официального открытия.

С интервалом в три дня две чрезвычайные ситуации возникли и на кораблях канадских ВМС. Двадцать шестого октября в машинном отделении многоцелевого фрегата "Галифакс", головного в одноименной серии из 12 вымпелов, произошел пожар. Одна из двух газотурбинных установок корабля получила легкие повреждения, но экипажу удалось вовремя локализовать и потушить возгорание. А 29 октября систершип "Галифакса" — фрегат "Торонто" — лег в дрейф недалеко от берегов Британии. Из-за поломки одной из электроустановок корабль был полностью обесточен. Усилиями команды поломку устранили. К чести канадских моряков, проявивших отличную выучку, оба фрегата позже присоединились к основной эскадре.

© REUTERS / NTB Scanpix/Marit HommedalФрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии. 13 ноября 2018
© REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal
Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии. 13 ноября 2018

Но самая печальная участь ожидала фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстадт". Восьмого ноября он столкнулся с танкером "Сола ТС" неподалеку от военно-морской базы Haakonsvern в коммуне Берген, накренился на правый борт и стал быстро набирать воду через огромную пробоину ниже ватерлинии. Восемь моряков были ранены, но всю команду вовремя эвакуировали. Корабль буксирами оттащили на отмель, тем не менее он продолжал погружаться и в итоге скрылся под водой полностью. Место кораблекрушения оцеплено до сих пор, планируется операция по подъему фрегата и буксировке его в порт.

Генерал Мороз

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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"У нас в –35 мороженое едят". Сенатор объяснил, почему сбоит техника НАТО
Стойкое противодействие войскам НАТО оказала норвежская погода. Быстро выяснилось, что далеко не все члены альянса готовы к минусовым температурам. В минувший вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам о частых поломках военной техники из-за холода. По его словам, военные применяют 3D-принтинг для изготовления запасных частей на месте. Насколько надежно повели себя эрзац-детали на морозе и прошли ли они всю необходимую сертификацию, Столтенберг не уточнил.

Отдельная проблема — нехватка теплого зимнего обмундирования. Подполковник Урош Тринко, командовавший на учениях словенским контингентом, заявил, что многие его подчиненные жаловались на форму и обувь, совершенно не защищавшие от норвежских морозов и влажности. А голландские военные и вовсе прибыли на маневры налегке: зимнюю форму им просто не выдали. Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер простодушно призналась: ее ведомство не ожидало, что в Норвегии будет так холодно. Но подчеркнула, что военным, решившим приобрести зимнее обмундирование самостоятельно, министерство компенсирует расходы. Хорошо хоть, патроны голландским воякам выдали казенные. И не попросили их добираться до Норвегии на перекладных.

Народ и армия едины?

Само собой, огромный международный воинский контингент — не самый удобный и спокойный "сосед" для граждан страны-хозяйки. Более шести тысяч американских военных, расквартированных в исландском Рейкьявике по дороге в Скандинавию, за несколько дней выпили все пиво в городе. Драк и пьяных выходок не было, но военные, праздно шатающиеся по улицам в состоянии алкогольного опьянения и горланящие песни, раздражали многих.

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria RossАмериканские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в Норвегии
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross
Американские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в Норвегии

Уже в Норвегии местные жители неоднократно жаловались на военнослужащих стран-союзников, справлявших нужду прямо на улицах: у детских садов, школ, спортивных объектов. Отчасти вина в этом лежит на принимающей стороне, которой банально не хватило на всех биотуалетов.

Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Trident Juncture 2018. Архивное фото
© Фото : NATO
"А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Командование вооруженных сил Норвегии получило множество жалоб от фермеров, чьи поля как следует "перепахали" натовские танки. Поступили десятки сообщений о сломанных заборах, поврежденных линиях электропередач, с корнем вырванных деревьях. И неизвестно, что будет дальше. Учения продлятся до 23 ноября, в настоящий момент проходит командно-штабная фаза маневров. Местным жителям остается уповать на то, что задействованные в ней старшие офицеры союзных армий будут вести себя приличнее, чем их солдаты.

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