Нагадили и сломали забор. Как вели себя военные НАТО на учениях в Норвегии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Шестьдесят пять кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц техники, 50 тысяч военных… и множество ЧП, инцидентов и нелепых случайностей — на этой неделе руководство блока НАТО подвело итоги полевой фазы маневров Trident Juncture 2018, отгремевших в Норвегии. Крупнейшие за последние полтора десятилетия учения альянса официально признаны успешными, но на самом деле не обошлись без просчетов.

Дорожные войны

Этой осенью альянс, похоже, решил побить все рекорды по числу аварий и ДТП. В процессе подготовки и проведения полевой фазы маневров с августа и вплоть до 7 ноября НАТО и Вооруженные силы Норвегии получили 412 сообщений о происшествиях, нанесших урон окружающей среде и инфраструктуре страны, а также 51 жалобу от местного населения. В частности, произошло 30 ДТП с военной и гражданской техникой.

Так, 23 октября колонна американских военных грузовиков собралась в "гармошку" на границе между коммунами Тюдал и Рерус. Водители автомобилей не смогли выдержать дистанцию при движении в колонне по обледеневшей трассе, и три машины сцепились "паровозиком". Еще четыре, пытаясь избежать столкновения, вылетели в кювет и перевернулись. Четверо военнослужащих США получили серьезные травмы, их пришлось эвакуировать санитарным вертолетом. Движение по трассе перекрыли на несколько часов.

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии © Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии

Но тогда все только начиналось. В тот же день через несколько часов армейский внедорожник протаранил пассажирский автобус в деревне Гломос. К счастью, жертв не было, но водитель автобуса травмирован.

Очередные потери в "дорожной войне" с натовской техникой норвежский общественный транспорт понес 3 ноября. Три шведских броневика Pansarterrangbil 360 вылетели на обочину недалеко от водопада Истерфоссен в губернии Хедмарк из-за того, что водитель головного автомобиля не справился с управлением и зацепил гражданский автобус на встречной полосе. Четверо военнослужащих госпитализированы с травмами. Автобус серьезно поврежден, но внутри никто не пострадал.

И все же без жертв не обошлось. Вечером 9 ноября на трассе в коммуне Хультолен погиб обер-штатс-ефрейтор 5-й роты 232-го батальона горных стрелков бундесвера. По данным норвежских СМИ, легковой автомобиль в темноте сбил военнослужащего, когда тот перебегал дорогу.

Морской бой

Помимо всевозможных ДТП и аварий, учения Trident Juncture 2018 запомнятся многочисленными поломками и неисправностями боевой техники. Семнадцатого октября французский многоцелевой вертолет NH90 TTH потерпел крушение при взлете с вертолетоносца "Дисмюд" в 130 километрах от города Дюнкерк. Корабль следовал в Норвегию, но был вынужден задержаться. Подробности не разглашаются, известно лишь, что NH90 TTH совершил жесткую посадку. Экипаж выбрался из поврежденной машины невредимым, однако четверо моряков на палубе получили травмы. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Неделей позже, 24 октября, в переплет попали уже американцы. Десантный корабль-док Gunston Hall ВМС США не сумел обойти штормовой фронт в Норвежском море. Из-за сильной качки и мощных ударов волн в трюме с крепежей сорвался 140-тонный десантный катер LCU 1610. Его бросало из стороны в сторону, в результате трюмное оборудование и элементы конструкции корабля серьезно повреждены. Десятки членов экипажа и морских пехотинцев травмированы. Устранить неисправности на месте не представлялось возможным, и Gunston Hall отправили в Рейкьявик в сопровождении другого корабля. Морской "десантник" выбыл из учений за день до их официального открытия.

С интервалом в три дня две чрезвычайные ситуации возникли и на кораблях канадских ВМС. Двадцать шестого октября в машинном отделении многоцелевого фрегата "Галифакс", головного в одноименной серии из 12 вымпелов, произошел пожар. Одна из двух газотурбинных установок корабля получила легкие повреждения, но экипажу удалось вовремя локализовать и потушить возгорание. А 29 октября систершип "Галифакса" — фрегат "Торонто" — лег в дрейф недалеко от берегов Британии. Из-за поломки одной из электроустановок корабль был полностью обесточен. Усилиями команды поломку устранили. К чести канадских моряков, проявивших отличную выучку, оба фрегата позже присоединились к основной эскадре.

© REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии. 13 ноября 2018 © REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии. 13 ноября 2018

Но самая печальная участь ожидала фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстадт". Восьмого ноября он столкнулся с танкером "Сола ТС" неподалеку от военно-морской базы Haakonsvern в коммуне Берген, накренился на правый борт и стал быстро набирать воду через огромную пробоину ниже ватерлинии. Восемь моряков были ранены, но всю команду вовремя эвакуировали. Корабль буксирами оттащили на отмель, тем не менее он продолжал погружаться и в итоге скрылся под водой полностью. Место кораблекрушения оцеплено до сих пор, планируется операция по подъему фрегата и буксировке его в порт.

Генерал Мороз

Стойкое противодействие войскам НАТО оказала норвежская погода. Быстро выяснилось, что далеко не все члены альянса готовы к минусовым температурам. В минувший вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам о частых поломках военной техники из-за холода. По его словам, военные применяют 3D-принтинг для изготовления запасных частей на месте. Насколько надежно повели себя эрзац-детали на морозе и прошли ли они всю необходимую сертификацию, Столтенберг не уточнил.

Отдельная проблема — нехватка теплого зимнего обмундирования. Подполковник Урош Тринко, командовавший на учениях словенским контингентом, заявил, что многие его подчиненные жаловались на форму и обувь, совершенно не защищавшие от норвежских морозов и влажности. А голландские военные и вовсе прибыли на маневры налегке: зимнюю форму им просто не выдали. Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер простодушно призналась: ее ведомство не ожидало, что в Норвегии будет так холодно. Но подчеркнула, что военным, решившим приобрести зимнее обмундирование самостоятельно, министерство компенсирует расходы. Хорошо хоть, патроны голландским воякам выдали казенные. И не попросили их добираться до Норвегии на перекладных.

Народ и армия едины?

Само собой, огромный международный воинский контингент — не самый удобный и спокойный "сосед" для граждан страны-хозяйки. Более шести тысяч американских военных, расквартированных в исландском Рейкьявике по дороге в Скандинавию, за несколько дней выпили все пиво в городе. Драк и пьяных выходок не было, но военные, праздно шатающиеся по улицам в состоянии алкогольного опьянения и горланящие песни, раздражали многих.

Уже в Норвегии местные жители неоднократно жаловались на военнослужащих стран-союзников, справлявших нужду прямо на улицах: у детских садов, школ, спортивных объектов. Отчасти вина в этом лежит на принимающей стороне, которой банально не хватило на всех биотуалетов.

Командование вооруженных сил Норвегии получило множество жалоб от фермеров, чьи поля как следует "перепахали" натовские танки. Поступили десятки сообщений о сломанных заборах, поврежденных линиях электропередач, с корнем вырванных деревьях. И неизвестно, что будет дальше. Учения продлятся до 23 ноября, в настоящий момент проходит командно-штабная фаза маневров. Местным жителям остается уповать на то, что задействованные в ней старшие офицеры союзных армий будут вести себя приличнее, чем их солдаты.