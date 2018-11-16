Нагадили и сломали забор. Как вели себя военные НАТО на учениях в Норвегии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Шестьдесят пять кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц техники, 50 тысяч военных… и множество ЧП, инцидентов и нелепых случайностей — на этой неделе руководство блока НАТО подвело итоги полевой фазы маневров Trident Juncture 2018, отгремевших в Норвегии. Крупнейшие за последние полтора десятилетия учения альянса официально признаны успешными, но на самом деле не обошлись без просчетов.
Дорожные войны
Так, 23 октября колонна американских военных грузовиков собралась в "гармошку" на границе между коммунами Тюдал и Рерус. Водители автомобилей не смогли выдержать дистанцию при движении в колонне по обледеневшей трассе, и три машины сцепились "паровозиком". Еще четыре, пытаясь избежать столкновения, вылетели в кювет и перевернулись. Четверо военнослужащих США получили серьезные травмы, их пришлось эвакуировать санитарным вертолетом. Движение по трассе перекрыли на несколько часов.
Но тогда все только начиналось. В тот же день через несколько часов армейский внедорожник протаранил пассажирский автобус в деревне Гломос. К счастью, жертв не было, но водитель автобуса травмирован.
И все же без жертв не обошлось. Вечером 9 ноября на трассе в коммуне Хультолен погиб обер-штатс-ефрейтор 5-й роты 232-го батальона горных стрелков бундесвера. По данным норвежских СМИ, легковой автомобиль в темноте сбил военнослужащего, когда тот перебегал дорогу.
Морской бой
Неделей позже, 24 октября, в переплет попали уже американцы. Десантный корабль-док Gunston Hall ВМС США не сумел обойти штормовой фронт в Норвежском море. Из-за сильной качки и мощных ударов волн в трюме с крепежей сорвался 140-тонный десантный катер LCU 1610. Его бросало из стороны в сторону, в результате трюмное оборудование и элементы конструкции корабля серьезно повреждены. Десятки членов экипажа и морских пехотинцев травмированы. Устранить неисправности на месте не представлялось возможным, и Gunston Hall отправили в Рейкьявик в сопровождении другого корабля. Морской "десантник" выбыл из учений за день до их официального открытия.
С интервалом в три дня две чрезвычайные ситуации возникли и на кораблях канадских ВМС. Двадцать шестого октября в машинном отделении многоцелевого фрегата "Галифакс", головного в одноименной серии из 12 вымпелов, произошел пожар. Одна из двух газотурбинных установок корабля получила легкие повреждения, но экипажу удалось вовремя локализовать и потушить возгорание. А 29 октября систершип "Галифакса" — фрегат "Торонто" — лег в дрейф недалеко от берегов Британии. Из-за поломки одной из электроустановок корабль был полностью обесточен. Усилиями команды поломку устранили. К чести канадских моряков, проявивших отличную выучку, оба фрегата позже присоединились к основной эскадре.
Но самая печальная участь ожидала фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстадт". Восьмого ноября он столкнулся с танкером "Сола ТС" неподалеку от военно-морской базы Haakonsvern в коммуне Берген, накренился на правый борт и стал быстро набирать воду через огромную пробоину ниже ватерлинии. Восемь моряков были ранены, но всю команду вовремя эвакуировали. Корабль буксирами оттащили на отмель, тем не менее он продолжал погружаться и в итоге скрылся под водой полностью. Место кораблекрушения оцеплено до сих пор, планируется операция по подъему фрегата и буксировке его в порт.
Генерал Мороз
Отдельная проблема — нехватка теплого зимнего обмундирования. Подполковник Урош Тринко, командовавший на учениях словенским контингентом, заявил, что многие его подчиненные жаловались на форму и обувь, совершенно не защищавшие от норвежских морозов и влажности. А голландские военные и вовсе прибыли на маневры налегке: зимнюю форму им просто не выдали. Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер простодушно призналась: ее ведомство не ожидало, что в Норвегии будет так холодно. Но подчеркнула, что военным, решившим приобрести зимнее обмундирование самостоятельно, министерство компенсирует расходы. Хорошо хоть, патроны голландским воякам выдали казенные. И не попросили их добираться до Норвегии на перекладных.
Народ и армия едины?
Само собой, огромный международный воинский контингент — не самый удобный и спокойный "сосед" для граждан страны-хозяйки. Более шести тысяч американских военных, расквартированных в исландском Рейкьявике по дороге в Скандинавию, за несколько дней выпили все пиво в городе. Драк и пьяных выходок не было, но военные, праздно шатающиеся по улицам в состоянии алкогольного опьянения и горланящие песни, раздражали многих.
Уже в Норвегии местные жители неоднократно жаловались на военнослужащих стран-союзников, справлявших нужду прямо на улицах: у детских садов, школ, спортивных объектов. Отчасти вина в этом лежит на принимающей стороне, которой банально не хватило на всех биотуалетов.