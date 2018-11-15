Рособоронэкспорт рассказал о превосходстве С-400 над зарубежными аналогами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Новейшая российская система ПВО С-400 "Триумф" превосходит зарубежные аналоги по дальности поражение вдвое и втрое — по времени развертывания, сообщает в четверг "Рособоронэкспорт".

Ранее эти сравнительные характеристики официально не публиковались.

"С-400 "Триумф" – уникальная система. Она обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По максимальной дальности поражения цели (380 километров) С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближайший показатель конкурентной ЗРС – 200 километров, остальные отстают от российской системы в разы", — говорится в релизе.

Кроме того, С-400 минимум в три раза опережает своих конкурентов и по срокам развертывания системы. Так, "Триумф" способен начать работать по любым целям уже через 5 минут после получения команды.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество передал, что не менее 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Телеканал отмечает, что США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.